Psycho le Cému × Waive × MUCCによる＜MUD FRIENDS 2000→2025＞が、11月13日にZepp DiverCity Tokyoで開催される。あの泥友が再び集結し、7年ぶりに実施されるかたちだ。その開催直前スペシャル番組が、10月21日20時からニコニコ生放送でオンエアされる。

番組には、Psycho le CemuからDAISHIとseek、Waiveから田澤孝介と杉本善徳、MUCCからミヤとYUKKEが出演。イベント直前トークはもちろん、“泥友”ならではの懐かしい思い出や裏話を交えた同窓会トークがたっぷりと届けられるとのこと。

■番組『MUD FRIENDS 2000→2025 開催直前SP特番』

▼出演

Psycho le Cemu(DAISHI＆seek) × Waive(田澤孝介＆杉本善徳) × MUCC(ミヤ＆YUKKE)】

▼放送

放送日時：2025年10月21日(火)20:00開始予定

タイムシフト視聴期間：2025年11月20日(木)23:59まで

視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348903123

▼注意事項

※番組本編はどなたでも無料でご覧いただけますが、最後までご視聴いただくにはニコニコプレミアム会員(月額790円)の加入が必要となります。

※本番組はプレミアム会員の方ならタイムシフト視聴期間中に何度でも、放送終了後に視聴することができます。

※ 一般会員の方の場合は事前予約をする事でタイムシフト視聴が可能ですが、リアルタイム視聴の際と同様、全編の視聴にはプレミアム会員への加入が必要になります。

■イベント＜MUD FRIENDS 2000〜2025＞

2025年11月13日(木) 東京・Zepp DiverCity

open17:30 / start18:30

出演：Psycho le Cemu / Waive / MUCC

▼チケット

1Fスタンディング \9,900-

2F指定席 \11,000-

※入場時別途DRINK必要

・イープラス：https://eplus.jp/mud-friends/

・ローソンチケット：https://l-tike.com/mudfriends/

・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/mudfriends2000-2025/

■＜MUD FRIENDS TALK＞

2025年12月26日(金) 東京・渋谷PLEASURE PLEASURE

・昼公演：open15:30 / start16:00

出演：逹瑯 / YUKKE(MUCC)、杉本善徳 / 貳方孝司(Waive)、AYA / YURAサマ(Psycho le Cemu)

・夜公演：open19:00 / start19:30

出演：ミヤ(MUCC)、田澤孝介 / 高井淳(Waive)、DAISHI / Lida / seek(Psycho le Cemu)

▼チケット

昼公演 / 夜公演：各6,000円(税込)

※ドリンク代別

※座席指定

