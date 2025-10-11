【ガスト】人気メニューが超お得に!「33％OFF特別クーポン」キャンペーン開催
すかいらーくレストランツが運営するガストは、10月10日より「33％OFF特別クーポン」キャンペーンの第2弾を期間限定で開催する。
「33％OFF特別クーポン」キャンペーン
ガスト生誕33周年を記念した「33％OFF特別クーポン」キャンペーン第2弾では、全ての方に楽しんでもらえるよう、ガストの人気メニュー10品を超お得に33%OFFで提供するクーポンを配布する。配布先をアプリに加え、公式SNSや新聞折り込みチラシへ拡大し、クーポンがお客さまへより届きやすくなるという。
今回は、ガストの看板メニュー「チーズINハンバーグ」に加え、前回好評であった「うな重」も1,000円以下で楽しめる。その他、ボリュームたっぷりの肉料理からキッズメニューにデザートまで、充実のクーポン内容となっている。
本キャンペーンは、2025年10月10日〜26日にガスト全店で開催する。
