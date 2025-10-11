¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÊÆÂôÏ¡¡Ö°ì¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤ò¡×¹¥ÁêÀ¤Î²£ÉÍCC¤Ç¾å°ÌÁè¤¤
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹Âè3Æü¡Ê2025Ç¯10·î11Æü¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¡²£ÉÍCC¡á7315¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡39°Ì¤«¤é½Ð¤¿¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼2¾¡¤ÎÊÆÂôÏ¡¡Ê26¡á¥Ñ¥ë¥³¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î65¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç10°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯Ãæ¡¢¤³¤ÎÆüºÇ¾¯¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÊÆÂô¤Ï¡ÖºòÆü¤Þ¤Ç¥Ñ¥Ã¥È¤¬º£¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈËþÂ´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¤«¤é½Ð¤Æ12ÈÖ¡¢13ÈÖ¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤ò·è¤á¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡£15ÈÖ¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤Î1ÈÖ¤È3ÈÖ¤Ï5¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë6ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¡¢8ÈÖ¤Ç¤Ï4¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥«¥Ã¥×¤Ë¼ý¤á¤Æ7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡²£ÉÍCC¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼²£ÉÍ¥ß¥Ê¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¥Ä¥¢¡¼2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿±ïµ¯¤Î¤¤¤¤¥³¡¼¥¹¡£¡Ö¥Æ¥£¡¼¤â°ã¤¦¤·¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â°ã¤¦¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤â°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥³¡¼¥¹¤À¤±¤É¡¢°ã¤¦¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Öº£Æü¤Î¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤·¡¢ÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÍ½Áª²ñÄ©Àï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Öº£µ¨Ä´»Ò¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤È¸À¤Ã¤ÆÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Û¤É´Å¤¤À¤³¦¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¿µ½Å¡£¡Ö¤³¤³¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤Æ¼«Ê¬¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¤ë¤«¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¹Ô¤±¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤³¤Î4Æü´Ö¤ÎÀï¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤ò·è¤á¤ë°Õ¸þ¤À¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤È¤Ï5ÂÇº¹¡£¡Ö1¤Ä¤Ç¤â¾å¤Î½ç°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢1¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤ÈìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤Ç»Ä¤ê18¥Û¡¼¥ë¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£