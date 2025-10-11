『ハンター×ハンター』冨樫義博「35年くらい昔の原稿」 連日イラスト投稿でキャラ描く「名前なんだっけ」「盛れてるな」
漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が11日、自身のXを更新し、第419話の進捗状況について説明。さらに「35年くらい昔の原稿用紙の余りを使っております」とイラストを投稿した。
【画像】名前なんだっけ？冨樫義博が描いた『H×H』イラスト
連日、イラスト（ラフ絵）を投稿しながら、原稿の進捗状況を伝えているが、今回は「No419台詞入れ完了！」と伝えた。
公開した原稿イラストには、キャラクターが大きく描かれており、これにファンは「あなたの名前なんだっけ」「35年前（1990年）というと、てんで性悪連載終了〜幽遊白書連載開始の期間に当たるわけでして」「何かこのタイソン盛れてるな」などと反応している。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
