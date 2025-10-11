インフルエンサーでタレントのなえなのが10月11日、福岡・西日本総合展示場新館にて開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC KITAKYUSHU」に登場。ほっそり美肩を大胆露出した肌見せコーデでランウェイを闊歩した。

【映像】「ほっそ！」なえなのの大胆肌見せ姿

「1st FASHION SHOW STAGE」の「lanan」ブロックに登場したなえなのは全身オールホワイトのガーリーなドレス姿でランウェイを闊歩。大胆に露出されたほっそり美肩と金髪姿がステージにアクセントを加えていた。

ランウェイではいたずらっぽい笑みを浮かべながら、中央にたどり着くと、客席にプレゼントを投げ込む場面も。このなえなのの姿に「金髪に激変」「なえなのかわいー」「なえなのちゃん金髪かわいい」「なえなのー」「スタイル抜群」などといった反響が寄せられていた。

2001年1月14日生まれ、静岡県出身のなえなのは、YouTubeやTikTokなどSNSで多くのフォロワーを抱えるインフルエンサーとして活躍している。2021年2月には、恋愛番組『恋とオオカミには騙されない』に出演。2023年6月には配信シングル「うあのそら」で歌手デビューも果たした。

TGC地方興行最多9回目の開催を迎える、今回のTGC北九州のテーマは『Flourish』。ランウェイには齋藤飛鳥や生見愛瑠、シークレットゲストとして八木勇征が登場したほか、ライブゲストとしてFRUITS ZIPPER、FANTASTICS from EXILE TRIBE、ME:Iなどが登場。MCはウエンツ瑛士と宇垣美里が務めた。

（「TGC 北九州 2025」/ABEMA SPECIALチャンネルより）