◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム 2-0 オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムは完封勝利でオリックスに勝利。お立ち台にあがった先発・伊藤大海投手は、郡司裕也選手とのやりとりについて明かしました。

この日の日本ハム打線は2回、先頭・郡司選手の放ったフェンス直撃の2塁打から好機をつかむと、万波中正選手のタイムリーで先制。さらに4回にも2アウトまで追い込まれるも、郡司選手のソロHRで貴重な追加点をあげました。

この援護にも助けられ、伊藤投手は要所を抑え7回無失点の好投。リリーフ陣も三者凡退とつなぎ、チームを完封勝利に導きました。

お立ち台で伊藤投手は、試合中の郡司選手とのやりとりに言及。5回の先頭に四球を与えた場面を振り返り「（郡司）裕也が近づいてきて『もうバテたんか？』と言ってきたので、そこでもう1回スイッチ入れて、楽しんで投げました」と語ります。キャッチャー登録の郡司選手ですが、ユーティリティーさを生かしその他のポジションでもプレー。この日もサードで出場しましたが、さまざまな場面で投手を支える姿を見せました。

伊藤投手は郡司選手のソロHRにも刺激を受けたようで、「『これは勝つしかない』と、少しでも長いイニング投げようと思って腕を振りました」とコメント。攻守で助けられたことを明かしました。

これでファーストステージ突破へあと1勝と王手をかけた日本ハム。第2戦の先発マウンドには北山亘基投手を起用しました。