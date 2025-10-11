「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−１フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）

ドジャースが延長十一回２死満塁の場面でパヘスのサヨナラ投手ゴロ（※記録は失策）で劇的な勝利。リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。

スミス捕手の妻、カーラさんは１０日（現地時間）、自身のインスタグラムに新規投稿。「ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出♥」とシャンパンファイトを終えたスミスとグラウンドで撮影した家族写真を公開した。芝の上で、カーラさんが昨年１０月に誕生したばかりの次女を抱っこし、１５日（現地時間）に３歳の誕生日を迎える長女シャーロットちゃんは、ママの手をしっかり握り、満面の笑顔。右足はちょこんと芝の上でかかとを浮かした愛らしいポーズをとっている。

ドジャースファンの間でもアイドル的人気のシャーロットちゃん。今回の投稿には、ベシアの妻ケイラさんが「Ｃｈａｒ（愛称）こそスターよ」、スコットの妻マディーさんも「Ｃｈａｒのポーズみて」、ファンからも「なんて愛くるしい♥」「なんて脚のポーズしてるの」「Ｃｈａｒが主役のエネルギーを放ってる」などの声が続々。ロバーツ監督の妻トリシアさんが「私の大親友の笑顔」とウルウルの絵文字で書き込み。これにカーラさんが「彼女、『トリシアはどこ？？』って言ってたわ」と返すなど、監督夫人との絆を感じさせるやりとりが繰り広げられている。