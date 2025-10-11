「かつみ・さゆり」さゆり、徹底UV対策コーデで脚線美披露「スタイルいい」「脚真っ直ぐで憧れる」の声
【モデルプレス＝2025/10/11】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが10月10日、自身のInstagramを更新。日焼け対策を徹底したコーディネートから覗く美しい脚が、反響を呼んでいる。
【写真】かつみ・さゆり、徹底UV対策コーデから際立つ美脚
さゆりは「ダメ絶対 日焼けセットで〜す」とコメントし、フードで顔を隠すトップスにサンバイザー、パラソルと、日焼けからの完全防備スタイルを公開。ミニ丈のスカートからは太ももから脚が覗いており、すらりと美しい脚のラインが際立っている。また、ハッシュタグでは番組ロケの行列で並んでいた際の姿であることも明かしている。
この投稿に、ファンからは「脚きれい」「スタイルいい」「日焼け対策ばっちり」「顔見えなくても美人さん」「完璧な脚線美」「脚真っ直ぐで憧れる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】かつみ・さゆり、徹底UV対策コーデから際立つ美脚
◆さゆり、徹底UV対策コーデで美脚
さゆりは「ダメ絶対 日焼けセットで〜す」とコメントし、フードで顔を隠すトップスにサンバイザー、パラソルと、日焼けからの完全防備スタイルを公開。ミニ丈のスカートからは太ももから脚が覗いており、すらりと美しい脚のラインが際立っている。また、ハッシュタグでは番組ロケの行列で並んでいた際の姿であることも明かしている。
◆さゆりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚きれい」「スタイルいい」「日焼け対策ばっちり」「顔見えなくても美人さん」「完璧な脚線美」「脚真っ直ぐで憧れる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】