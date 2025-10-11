＝LOVE大谷映美里、暗髪ぱっつん前髪にイメチェン「新鮮」「お姫様みたい」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/10/11】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が10月10日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】イコラブ人気メンバー、雰囲気ガラリのイメチェン姿
大谷は「暗髪ぱっつん前髪にしたよ」と新しいヘアスタイルにしたことを報告。真っ直ぐに切りそろえられた前髪で暗めのブラウンにカラーリングされた新しいヘアスタイルを披露。秋らしく落ち着いた仕上がりで、明るいカラーリングだった今までとは異なる雰囲気を見せている。
この投稿に、ファンからは「ぱっつん前髪かわいい」「新鮮でいい！」「めっちゃ似合う」「天使」「お姫様みたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】イコラブ人気メンバー、雰囲気ガラリのイメチェン姿
◆大谷映美里、新ヘアスタイル披露
大谷は「暗髪ぱっつん前髪にしたよ」と新しいヘアスタイルにしたことを報告。真っ直ぐに切りそろえられた前髪で暗めのブラウンにカラーリングされた新しいヘアスタイルを披露。秋らしく落ち着いた仕上がりで、明るいカラーリングだった今までとは異なる雰囲気を見せている。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ぱっつん前髪かわいい」「新鮮でいい！」「めっちゃ似合う」「天使」「お姫様みたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】