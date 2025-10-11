MAZZEL・RYUKI、福岡凱旋ランウェイ「TGC北九州」初出演で鮮やかスーツまとう【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のRYUKI（リュウキ）が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】MAZZELメンバー「TGC北九州」初出演で堂々
「TGC北九州」初出演で地元凱旋ランウェイとなった福岡県出身のRYUKI。ピンクのシャツに緑と黒のストライプスーツを合わせた鮮やかなスタイルで登場し、堂々としたオーラを放った。
なお、同グループからはNAOYA（ナオヤ）もランウェイを闊歩。首に巻いた細いリボンと大きな白い花のコサージュがアクセントとなったコーディネートで華やかさを際立たせていた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
◆RYUKI「TGC北九州」初出演
◆「TGC北九州」9回目の開催
