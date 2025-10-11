◆米女子プロゴルフツアー ビュイックＬＰＧＡ 第３日（１１日、中国・旗忠花園ＧＣ＝６７０３ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、本格参戦３年目の勝みなみ（明治安田）が６バーディー、２ボギーの６８で回り、通算１７アンダーで単独首位を守った。後続との差は２打。前週のロッテ選手権では優勝争いの末に３位。好調を維持し、初優勝へ逃げ切る。

ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「ボギーが先行したけど、すぐに取り返せた。２番で（チップインの）ミラクルバーディーもあって、いい流れで前半を終えることができた。ショットはぶれていたけど、その中でチャンスを作れた」と振り返った。

１番と１２番の２つのボギーの直後のホールで、ともにバーディーを奪い取り返した。「いい流れに持って行けるようにプレーできていたので、成長を感じた一日だった」と笑顔を見せた。「いつもと変わらない感じで、気楽に楽しみながら。先週も今週も最終日最終組で回れることはありがたいこと。優勝を目指しつつ頑張りたい」。自然体で最後の１８ホールに挑む。

ともに６７と伸ばした山下美夢有（みゆう、花王）が１２アンダー６位、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は７アンダー２３位に浮上した。

７１の竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は６アンダーの２７位、同じく７１の吉田優利（エプソン）は３アンダーの５０位となった。馬場咲希（サントリー）は７３と落とし、２アンダーの５５位に後退した。