「しっくりこない」を解決！【無印良品】おしゃれ店員さんに学ぶ「大人カジュアルコーデ」

毎日のコーデがなんだか「しっくりこない」。そんな悩める大人女性におすすめしたいのが【無印良品】のカジュアルアイテムです。シンプルながら洗練されたシルエットで無理なくおしゃれに見えそうなのが魅力。今回は無印良品のおしゃれ店員さんの着こなしから、おすすめの「大人カジュアルコーデ」をご紹介します。

フーディ × 柄で魅せる大人カジュアル

フーディとチェック柄のタイトスカートを合わせた大人のカジュアルコーデ。シンプルな無地のフーディは、ラフさがありながらもすっきりとしたシルエットで大人っぽい雰囲気が漂っています。ベーシックなトップスに柄ボトムスを合わせることで、単調にならずしゃれ見えをプラス。足元はあえて抜け感のあるサンダルをチョイスし華奢感を添えて。カジュアルの中にきちんと感も漂う大人の余裕を感じさせるスタイルです。

ゆるっと上品な無印のリラクシースタイル

リラックス感あふれるゆったりシルエットのトップスとボトムスを組み合わせた、大人のナチュラルコーデ。ベーシックなスウェットはシンプルながらも袖口と裾のリブがメリハリをつけ、広がりすぎない程良いシルエットです。チェック柄のワイドパンツで華やかさをプラスすることで、楽ちんなコーデでもこなれたしゃれ見えが叶いそう。ジュートバッグのナチュラルな雰囲気と、シルバーのサンダルで足元に軽さとフェミニンさをオンすれば、頑張りすぎない大人カジュアルが完成です。

シンプルイズベストのモノトーン

シンプルな黒の長袖トップスと、落ち感のあるライトグレーのパンツを合わせたモノトーンコーデ。すっきりとした配色で、洗練され、落ち着いた雰囲気に仕上がっています。程よいリラックス感のあるシルエットは、さりげなく体のラインをカバーしてくれそうなのも嬉しい。足元は厚底のサンダルがアクセントになり抜け感をプラス。アクセサリーもブラックやシルバーのモノトーンでまとめて統一感を出すのが、大人っぽコーデのポイントかも。

フィット & ワイドの好バランス

ノースリーブのタートルネックトップスは、無駄のないコンパクトシルエットで上品な雰囲気。程よいフィット感が女性らしいラインを引き立てています。合わせたリラクシーなパンツは抜け感と動きやすさを兼ね備え、トップスとのメリハリ具合がGOOD。足元には厚底のサンダルを合わせ、軽快さと今っぽい抜け感をプラスしています。全体をモノトーンでまとめて、シンプルながら大人の余裕を感じさせるスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ

writer：タニメグミ