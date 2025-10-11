ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Travel Weekly Asia Readers’ Choice Awards 2025」で「Best Attraction（Asia）」を受賞
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、アジア太平洋地域の旅行業界向けアワード「Travel Weekly Asia Readers’ Choice Awards 2025」で「Best Attraction（Asia）」を受賞！
テーマパークとして唯一の受賞となり、世界に誇る日本のエンターテインメント施設としてその実力を証明しました。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、アジア太平洋地域の旅行業界向けメディア『Travel Weekly Asia』が主催する「Travel Weekly Asia Readers’ Choice Awards 2025」において、「Best Attraction（Asia）」として表彰されました。
このアワードは、読者の投票をもとに、旅行業界において特に優れたホテル、サービスレジデンス、旅行先、クルーズライン、旅行代理店、航空会社などを表彰するもので、2025年は7つのカテゴリーから合計42の受賞者が選ばれました。
その中で、テーマパークとして唯一の受賞を果たしたのがユニバーサル・スタジオ・ジャパン。
世界水準のアトラクション体験やホスピタリティ、そしてゲスト満足度の高さが、国内外から高く評価されたことがうかがえます。
今後も日本を代表するエンターテインメント施設として、国内外からの注目を集めるユニバーサル・スタジオ・ジャパン。
そのさらなる展開に期待が高まります。
