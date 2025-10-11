◇セCSファーストステージ第1戦 巨人2―6DeNA（2025年10月11日 横浜）

黒星発進となった巨人の阿部慎之助監督（46）は「流れを持ってこれそうで持ってこられなかったね。いい形はつくったんだけど」とまずは2回の先制機で無得点に終わったことに肩を落とした。

岡本、岸田の連続四球と若林の絶妙な犠打で1死二、三塁と絶好の先制機。だが、リチャードが二塁へのポップフライに倒れ、吉川が申告敬遠された2死満塁で山崎が3球三振に倒れて無得点に終わった。

すると、直後のその裏、先発右腕・山崎が警戒していた相手主砲・筒香に先制の1号ソロを許し、6回には2号ソロも浴びるなど2被弾。筒香には8回にも4番手左腕・中川が4安打目を打たれるなど4打数4安打2本塁打3打点と大暴れを許した。

「そうね。まあ、僕らの、指示は出したんですけどね、そのミスですから」とした指揮官。

3回までに3失点しながら4回から5回にかけて4者連続三振を奪うなど2イニング連続で3者凡退に抑えて復調の兆しを見せながら6回5安打4失点で敗戦投手となった山崎については「なんとか粘って、だんだん良くなってきた感じがしたんでね。あそこまで良くいってくれたなと思います」とねぎらった。

巨人は12日の第2戦で黒星もしくは引き分けでもCS敗退が決まる。

とにかく第2戦は勝つしかないが、「そうですね。もう一回勝つチャンスがあるし、そう思って。良かった人も悪かった人もしっかり反省してね。明日に切り替えるだけですね」と前を向いた。

第2戦の先発マウンドには戸郷が上がる。「もう全員でいくつもりで、ブルペン全部使っていくつもりでやりますので」と総力戦を宣言した阿部監督。なんとか昨季覇者の意地を見せたいところだ。