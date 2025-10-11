「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）

巨人は追い上げも及ばず敗戦。ＣＳファーストＳ敗退への崖っぷちに立たされた。ＤｅＮＡ・筒香に２本塁打を含む４安打３打点と打ち込まれ、阿部監督は「そうね。僕らの指示は出したんですけど、そのミスですから」と振り返った。

今季自己最多の１１勝を挙げた先発の山崎は６回４失点。二回に先頭の筒香に左翼席への先制ソロを浴びると、続く三回は１死二塁で蝦名に左前適時打、２死一、三塁で筒香に右翼線適時打を打たれて２点を追加された。２−３の六回には１死から山崎が筒香にこの日２本目となる左翼ポール直撃のソロを浴びて痛い１点を失い、流れをつかめなかった。山崎については「なんとか粘って。だんだん良くなってきた感じがしたんで。あそこまでよくいってくれたな」とねぎらった。

崖っぷちに追い込まれたが「もう一回チャンスがあると思って。反省して切り替えるだけ」と指揮官。第２戦は戸郷が先発するが「全員でいくつもりで。ブルペン全部つかっていくつもりでやりますんで」と総力戦で臨むとした。