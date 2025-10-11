テレビ朝日系「オフレコスポーツ」が１０日に放送され、タレント・近藤千尋がＭＣを務めた。

スポーツのオフレコ話を深掘りするバラエティー。この日は、先週に引き続き、サッカー元日本代表・槙野智章氏がゲスト出演。

槙野氏は広島、ケルン（ドイツ）、浦和、神戸でプレー。日本代表ＤＦとして国際的な舞台でも活躍した。

槙野氏は、神戸時代にチームメートとして共にプレーした元スペイン代表のアンドレス・イニエスタ氏を述懐。

「スーパーレジェンドなんですけど。彼はマンションに住んでいたんですけど。マンションの最上階を４部屋借りて、その壁を全部ぶち壊していました。その１フロア全部をつなげて円にして、サッカーしてました。子どもたちと」と話した。

つづけて「それ、彼のＳＮＳによくあがってるんですけど。めちゃくちゃ広い家に住んでましたし。車は８台ですかね…。夢、あります」と超一流選手の豪快な私生活を振り返った。

イニエスタ氏の当時の推定年俸は３０億円以上とされていたが、近藤は「夢しかないね…」と感心していた。