サバンナの高橋茂雄（49）が、10日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。自身のファンの登場を喜んだ。

商品の値段を当てるクイズで、東京にある栗を使ったスイーツの名店を紹介。手作業が多く大量生産ができないため、これまで取材を受けていなかった。店主が今回番組の取材を承諾した理由に「サバンナの高橋さんがいるから」と、司会を務める高橋のファンであることを話した。

出演者の元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）、バイオリニスト高嶋ちさ子（57）、俳優石原良純（63）から「良かったじゃん」と言われると、高橋は照れ笑い。店主が年上のメンバーの中で、司会を務める様子が「最高にハマっていますね。『ザワつく』を見て一気に高橋さんのファンになりました」と話すVTRを見ると、高橋は「なんていい人なんだ」と、にっこり。

高橋は終盤には「改めてこれだけ読んでおこっと」と、VTRの店主のコメントの原稿を読み上げ、「ご主人、ありがとう」と再び笑顔。最後には原稿をカメラに向けて紹介した。すると一茂は「分かりました、よかったです」と、やや食傷気味のような表情で話した。