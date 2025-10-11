仕事を終えて帰宅したパパの元に駆け寄ってきたのは、赤ちゃんとわんこ！一斉に足元に駆け寄り大歓迎する光景は、記事執筆時点で83万回もInstagramで再生され、「嬉しいですね♡」「愛されてますね！」「パパ大好きなんだね 幸せだね」といった声が寄せられました。

【動画：赤ちゃんと犬が『仕事を終えて帰ってきたパパ』に…愛されすぎている『全身を使った猛烈アピール』】

パパが帰ってくると…

Instagramアカウント「manami(@maa._.715)」では、投稿者さまのお子さんの成長記録や、一緒に暮らすわんこのベアちゃんの様子が更新されています。

ある日、パパさんが仕事を終えて帰宅すると、「待ってましたー！」と言わんばかりにパパさんの足元へと集まってきたのは、娘ちゃんとベアちゃん♡

大好きなパパが帰ってくるのを今か今かと待ち侘びていたのでしょう。

足元を行ったり来たり！

その後もパパの足元から動かない娘ちゃん。ベアちゃんはその周りを興奮した様子で行ったり来たり♡パパさんに会えて嬉しさが爆発している様子が伝わってくる光景だったとか！

そんな娘さんに「抱っこ？」「ちょと待ってね、手だけ洗うね」と優しく伝えるパパさん。その後ろでは、ベアちゃんが「私も～」と言いたげにウロウロ……。

二人からあまりにも愛されすぎているパパさんの光景を見て、ほっこりしたのはママさんだけではありませんでした！

大喜びでお出迎えする姿が尊い♡

大喜びでパパさんをお迎えするベアちゃんと娘ちゃんの様子は、 Instagramに投稿されるとあっという間に83万回以上も再生されました。

コメント欄には「嬉しいですね♡」「愛されてますね！」「パパ大好きなんだね 幸せだね」といった声が寄せられ、ご家族の光景にほっこりする人が続出したようです。

Instagramアカウント「manami」では、今回ご紹介したような投稿者さまのご家族の様子が不定期に更新されています。

別の日にパパをお出迎えする様子や、玄関でお仕事に行くパパを見送る様子なども投稿されており、多くの人に癒しを届けていますよ！

娘ちゃんとベアちゃんは、日に日に絆が深まっているようで、お家にいる間は一緒に行動していることも多いのだとか。

可愛すぎる娘ちゃんとベアちゃんの仲睦まじい様子をもっと見たい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね。

ベアちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

