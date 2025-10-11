ちょこんと座っているチワワさんのお姿を撮影したら…。たくましすぎる、まさかの光景は記事執筆時点で67万回を超えて表示されており、3.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

ちょこんと座る小型犬を撮影した結果…

Xアカウント『@8bkUCQVmPiq7U8E』に投稿されたのは、チワワ「禄（ろく）」ちゃんのお姿。

いつも通り、ちょこんと座っていた禄ちゃんを何気なく撮影したという飼い主さん。すると、そこには思った以上にたくましいお姿が捉えられていたというのです。

たくましすぎる『まさかの光景』が話題に

大きな自慢のお耳をピンと後ろ方向に立てて、キリッと凛々しい表情を浮かべていたという禄くん。

まるで、これから戦に向かうかのような…『迫真』という表情にぴったりな雰囲気を纏っていたのだとか。

そして、お顔の小ささと姿勢が相まってか…たくましい肩幅、頼り甲斐のありそうな胸板…。『チワワ』というイメージとはあまりにもかけ離れたマッチョすぎるお姿を披露したという禄ちゃん。

お顔のシャープさ、屈強に見える体格、まさに『強者感』『猛者感』に溢れた禄ちゃんのお姿は多くの人々を驚かせると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「うちのもたまにマッチョになるんです」「めちゃくちゃ強そう」「マッチョすぎる」「格好いいｗｗ」「なんと強そうな…」「ガチワワ」など多くのコメントが寄せられています。

マッチョすぎる…！？チワワ姉弟の日常

マッチョで逞しいお姿を披露した禄ちゃんですが、本当はとっても臆病で繊細な性格の持ち主なのだそう。チワワの「天（てん）」くんという存在もあり、天くんもたまにマッチョに変身することがあるとかないとか…。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らす禄ちゃん、天くんのお姿は日々多くの人々にチワワの魅力や癒やしを発信し続けています。

