「びっくりした！やば」山田涼介、ファッション誌でイケメンショット公開「どっきゅん不可避でした」
ファッション誌『ar』（主婦と生活社）の公式Instagramは10月10日に投稿を更新。初登場となるHey! Say! JUMPの山田涼介さんが表紙を飾る最新号のカットを公開し、注目を集めています。
【写真】山田涼介の神カット
この投稿にファンからは、「びっくりした！やば」「ありがとうございます！どっきゅん不可避でした」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
初登場！同アカウントは「ついに本日発売。ar11月号臨増版の表紙は山田涼介さん」とつづり、1枚の写真を投稿しています。山田さんの同誌表紙カットです。NEEDLESの紫のトラックジャケットを着用し、まっすぐこちらを見つめるような印象的な表情を見せています。その姿はまさに「どっきゅん不可避」な一枚。誌面では、山田さんのパーソナルな一面に迫るインタビューなども掲載されているとのことです。
『ar』は創刊30周年！山田さんが表紙の『ar』11月号臨増版は10日発売です。創刊30周年を記念した同号では、「明日のワタシがもっとかわいくなれる服」をテーマに、ポジティブマインド満載の企画を展開しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
