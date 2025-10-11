山形県戸沢村の山中で、きのうの朝から山に入った2人の高齢者が遭難し、現在も連絡がとれない状態となっています。また遭難した人の親族も山に入り連絡がつかなくなっていて、あわせて3人が遭難したとみられています。

遭難したのは酒田市の80代男性2人と、その親族の酒田市の50代男性とみられます。

80代の男性2人は知人の60代男性とともに3人でキノコ採りに山に入りましたが、このうち、きのう午後4時ごろに80代の男性1人とはぐれてしまったということです。

残る80代男性と60代男性は、昨夜は乗っていった車の中で過ごしましたが、その後60代男性のみが徒歩で下山し助けを求めたということです。

最初にはぐれた80代男性と、車で夜を明かした80代男性の2人が山中に残され連絡がとれないままとみられます。

さらに連絡がとれない2人のうち、いずれかの親族にあたる50代男性が、捜索すると1人で山に入りましたが連絡がとれなくなっていて、これまで計3人が遭難したとみられます。

3人が遭難した場所は戸沢村角川の山中だということです。現在捜索隊が現場に向かっています。