白間美瑠、ミニ丈コーデで脚線美披露「ビジュ良すぎ」「完璧なスタイル」の声
【モデルプレス＝2025/10/11】元NMB48の白間美瑠が10月10日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿から覗く美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】元NMBメンバー「脚長すぎ」際立つ脚線美
白間は「PIXAR展in韓国ソンス」とつづり、韓国を訪れたことを報告。投稿された写真では、ぴったりとしたTシャツにラップスカート風ショートパンツを着用したコーディネイトを披露。巨大なアルファベットブロックに腰を掛け、スラリとした美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「ビジュ良すぎ」「完璧なスタイル」「楽しんでる」「かわいすぎる」「脚長すぎ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
