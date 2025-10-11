白間美瑠（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/11】元NMB48の白間美瑠が10月10日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿から覗く美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】元NMBメンバー「脚長すぎ」際立つ脚線美

◆白間美瑠、美脚際立つミニ丈コーデ披露


白間は「PIXAR展in韓国ソンス」とつづり、韓国を訪れたことを報告。投稿された写真では、ぴったりとしたTシャツにラップスカート風ショートパンツを着用したコーディネイトを披露。巨大なアルファベットブロックに腰を掛け、スラリとした美しい脚を披露している。

◆白間美瑠の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ビジュ良すぎ」「完璧なスタイル」「楽しんでる」「かわいすぎる」「脚長すぎ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】