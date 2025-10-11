◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第１戦 ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）

巨人がＤｅＮＡに敗れ、ＣＳ第１Ｓの初戦を落とし、後がなくなった。今季１１勝を挙げた先発の山崎伊織投手は、２回に筒香嘉智外野手のソロ本塁打で先制を許すなど６回５安打４失点、１０４球で降板。投手陣が精彩を欠く中、打線も４回の２安打のみに終わった。

【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】

―先制点は相手に

「流れを持ってこれそうで持ってこれなかったね。いい形は作ったんだけど」

―警戒していた筒香に打たれた

「僕らも指示は出したんですけど、そのミスですかね」

―山崎は６回４失点

「何とか粘って、だんだん良くなってきた感じしたのでね。あそこまでよくいってくれたなと」

―明日は勝つのみ

「もう一回勝つチャンスがあるので、そう思って、良かった人も悪かった人もしっかり反省して。切り替えるだけですね」

―明日は戸郷が先発

「もう全員で行くつもりで。ブルペン全部使って行くつもりでやりますので」