◆プロレスリング・ノア「ＷＲＥＳＴＬＥ ＯＤＹＳＳＥＹ」（１１日、両国国技館）

プロレスリング・ノアは１１日、両国国技館で「ＷＲＥＳＴＬＥ ＯＤＹＳＳＥＹ」を開催した。

ＧＨＣジュニアヘビー級タッグ王者のドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフの「ロス・ゴルペアドーレス」がダガ、小田嶋大樹と５度目の防衛戦。王者チームの変幻自在の空中殺法に小田嶋がサイドスープレックスなどで応戦。両軍がすべての技をぶつけ合った熱闘は、ベインに抱えられた小田嶋が一瞬の丸め込みでフォールを奪い王座を奪取した。

昨年９・１４後楽園ホールでデビューした２年目の小田嶋は、待望のタイトル初挑戦で初奪取の快挙を達成。国技館が大歓声に包まれる中、試合後は、ダガに肩車され歓喜のガッツポーズ。バックステージでダガは日本語で「ダイキはノアの未来」と称賛。小田嶋はダガに感謝すると「何が何だかわかんないですけど、全部出し切って今、ここにベルトがあります」と声を弾ませ「だからこそ自信を持って言えます。僕がノアの未来です。これからチャンピオンとしてプロレスリング・ノアを引っ張っていく存在になります！」と誓った。