「結婚したら子どもができると思ってた」結婚3年目33歳妻、夫が友人と旅行に行ったことで深く傷ついた理由

33歳になった高校時代の親友3人

7月からひと月に1冊ずつ刊行されている鈴木みろさんの『33歳という日々』（KADOKAWA）が話題だ。

現在刊行されている3作を通して描かれるのは、人生の分岐点に立つ3人の女性。一生仲良し夫婦でいられると思った夫との、すれ違いに苦しむ子なし夫婦エリ、美人で華やかで結婚願望があるのに、恋愛すらままならない独身彼なしネイルサロン店長のこのみ、想定外の妊娠と離婚で、子育てと仕事とでいっぱいいっぱいのシングルマザーゆみである。

3人は高校で出会い親友として生きてきたが、33歳の今、三者三様の葛藤や、互いの中に生まれたすれ違いやもどかしさがある。その気持ちをそれぞれの視点から綴ったシリーズ作品だ。

例えば、『33歳という日々 子なし夫婦、エリの場合』（鈴木みろ著/KADOKAWA）。

今から10年前の2015年、2.65%だった男性の育児休業取得率は、2024年には15倍強の40.5％（厚労省雇用均等基本調査より）になり、男性の育児参画は進んでいるように見える。だが、妊娠、出産、保活、育児と多くの負担を強いられているのは、相変わらず女性ばかりだ。

一方で、子がいない既婚者にも、社会は重い圧力をかけてくる。結婚すれば「子どもは？」、一人連れていれば、「二人目は？」……。

本書の主人公エリも、そんなプレッシャーと日々闘っている。

「お二人はお子様は？」

エリは、優しく思いやりのある彼と13年付き合い、「この人となら幸せになれる」と信じて結婚した。なのに、3年経ったら、彼の「わからないこと」が逆に増えた。ふたりとも、子どもが好きで、旅行が好きで、結婚したら当たり前のように「子どもはできるもの」だと思っていた。けれども、子どもは授からず、夫婦のあいだには見えない距離が広がっていく。

ふたりが行きつけの小さなそば屋に行くと、顔なじみのおばさんが、娘から預かったという幼い孫娘を嬉しそうに紹介してきた。

ふたりの席の近くで、絵を描くその少女を優しく見つめながら、結婚して間もないころは、海外旅行は贅沢だと言いながらも、「子どもができたら、海外なんていけないね」とふたりで出かけたこともあった。そんなことをしみじみ思い出していると、おばさんは何気なくこう聞いた。

「お二人はお子様は？」

エリのみぞおちのあたりがぎゅうっと軋み、一瞬にして気持ちが落ちる。

なぜ、誰もが「結婚すれば自然に子どもができる」と信じて疑わないのだろう。なぜ、その言葉が相手を傷つける可能性に思い至らないのだろう。

タイムリミットのある奇跡を待つ

エリは考える。

かつては子どもを持たないように気をつけていたのに、今は授かるために努力を重ねる日々。けれど、努力だけでは届かない奇跡がある。そしてその奇跡には、タイムリミットがある。

子どもを望む女性が抱く「歳を重ねること」への切迫感を、タイムリミットを持たない男性は、どこまで理解してくれるのだろう。

夫婦に生まれた温度差は、どうしたら埋められるのか。

妊娠を望む女性にとって、「月のもの」と呼ばれる生理は、妊娠できなかったことを意味する。

自分の体調と体温に注意し、食べるもの着るものに気を配り、タイミングを計っても、妊活は一人ではできない。そしてチャンスは年にたった12回しかない。

必死になるほど、夫との温度差は開いていく。

エリが必死に訴えても、薄い反応で席を立つ夫に、なぜエリは謝ったのだろうか。

