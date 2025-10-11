【癒やし確定】猫喫茶の“完璧すぎる看板猫”の姿に、今日も疲れた心が救われる【ママリ】

「看板猫います」猫喫茶の投稿に8.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは猫喫茶 ネコブ(@nekobuneko)さんの投稿です。猫好きの方は、猫カフェに癒やされに通っているという方もいるのではないでしょうか。猫喫茶ネコブさんは「看板猫います」とお店の看板と共に美しい猫のお写真を投稿し、話題となりました。癒しを求め、看板猫のいる猫喫茶ネコブさんを訪ねたくなってしまいます。

©nekobuneko

看板猫います😺

すらりとした美しい猫が、猫喫茶ネコブさんの看板に寄り掛かっています。背中の模様も見事でとても魅力的ですね。お店の一員としてまるで「いらっしゃいませ」と言っているかのような雰囲気が伝わってきます。



この投稿には「美猫の後ろ姿が実に悩ましい」「最高ですね」といったコメントが寄せられていました。お店の名前と猫が描かれた看板にそっと寄り添う様子からも、猫と人がともに過ごせる優しい空間が感じられ、ほっと一息つきたくなる場所だと想像できます。看板猫が迎えてくれる猫喫茶、ぜひ一度訪れてみたいものですね。

「食べられてますよ」ネコちゃんのしっぽ、ピンチの投稿に12万いいね

猫と赤ちゃんが仲良くしている写真には癒やされますよね。今回ご紹介するのは、ゆゆ☺︎9m(5/22)🐣🎀(@nkcyndskbb)さんが投稿した、クスッと笑えて心がほっこりする写真です。

©nkcyndskbb

あの…しっぽ食べられてますよ…（ネコチャン、ヒーターに夢中で気付いてない模様）

お子さんは白猫ちゃんのしっぽをパク！その一方で、猫ちゃんはベビーサークルの外にあるヒーターに夢中なのだそうです。「あの～しっぽ、食べられてますよ？」と教えてあげたくなりますね。



自分の興味があるものに熱中する猫と、もふもふのしっぽを食べたくて仕方ないお子さん、どちらもかわいすぎます。この投稿には「なぜ気付かない…」「かわいい！」といったリプライがついていました。



ペットと赤ちゃんがいる日常に憧れる、かわいらしい投稿でした。

お散歩前「待て」と言われたラブラドール、けなげな待ち方に4万いいね

ご紹介するのはラブラドールの横綱(@yokozuna_lab)さんが投稿したある写真。わんちゃんはとてもお利口で健気。飼い主さんのことが大好きな気持ちが伝わる姿を見ると、愛おしさがあふれますね。そのような姿からは、飼い主と愛犬の信頼関係が見て取れるように思います。今回は、健気でかわいいわんちゃんの姿をご紹介します。

©yokozuna_lab

あさんぽ前「待てだよー」って言いながら家の鍵かけてて、終わって見たらこれのまま動かず待ってました😂ごめんごめん💦

「待て」という声掛けに対し、きちんと待っている愛犬。リードがお顔にひっかかっていても頑張って待つ姿を見たら、愛おしくなりますね。その視線からは「待っているよ。まだ？」と言っているような思いが見て取れます。



この投稿には「辛抱強い」「健気に待てして賢い子」などのリプライが寄せられました。愛犬との信頼関係を感じ、胸が温かくなります。横綱くんと飼い主さんが、お散歩を楽しめるよう願いたくなる投稿でした。

