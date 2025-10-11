「Snow Man」宮舘涼太（32）が10日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。貴族キャラ“舘様”誕生秘話の秘話を明かした。

トップアイドル「Snow Man」として活動する一方、、唯一無二の貴族キャラ“舘様”としてバラエティー番組で個性を発揮している。

MCの笑福亭鶴瓶から「舘様は誰から言い出したの？『ラヴィット！』なの？」と聞かれた宮舘は「いや、ファンの方が呼んでくださったんですよね。第1号目がファンの方で、お手紙をいただいたんですよ。そのお手紙を広げて『舘様へ』って書いてあって」と明かした。

さらに「“間違ってませんか？”って思って。『宮舘様へ』だったら分かるんですけど、『舘様へ』だったんですよ。当時は嫌で嫌で。なんで『宮』が抜けて『舘』が残って『様』が付くんだって」と回顧。「今の自分からしたら、そのファンの方には感謝だなあって思っているんですけど」と話した。

鶴瓶は「もうほんまやわな、言うたら『舘様』がぐーっと動いてんねんから」と指摘。宮舘は「はい。街を歩いてても『舘様！』って言ってこうやって手を振られる。だから僕も手を振り返すっていう」と笑った。