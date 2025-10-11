俳優中村雅俊（74）が11日放送のカンテレ「おかべろ」に出演。昭和の大スターを相手にやらかした過去を明かした。

“石原裕次郎さんを2時間半待たせたことがある”というウワサについて、「本当です。ほんとのデビュー当時」と中村。初主演ドラマ「われら青春！」のプロデューサー・岡田晋吉氏が、裕次郎さんのドラマ「太陽にほえろ！」のプロデューサーでもあり、中村をドラマ現場に慣れさせようと「太陽に〜」の医師役にキャスティングしたという。

だが、その「太陽に〜」の撮影初日に中村は「朝まで習いたての麻雀やってまして」と衝撃の発言。「文学座の同期と徹マンしてたら、朝に文学座から同期に電話が入って、“そこに中村いないか”と。“もしもし”って出たら“何やってんの！すぐ行きなさい！今日撮影日でしょ！”って言われて。“え!？”って。初めてタクシー乗って行った。着いたら、助監督が門で待ってて。“とにかく裕次郎さんが待ってるから。あなた2時間半遅れてるから”って」と告げられたと振り返った。

どうして大切な日に麻雀をやっていたのか。「それがね、結果として（文学座の）映画放送部の人が1日違って俺に教えたんです。そら、撮影日が決まってたら、絶対守るでしょう？」と釈明した。

ただ「事実として俺、遅刻なんで…」と語り、「全員にほえられたんちゃいます？」と村上ショージに聞かれて、苦笑い。「裕次郎さんがいる部屋に行くまでの道の長さと言ったら…」と回想し、「助監督に連れられて、裕次郎さんの後ろ姿に“どうもすみませんでした！”って言ったら、裕次郎さんは“おう”、でおしまいだったんです。え？いいの、これで？って」と、拍子抜けするほど、おとがめがなかったという。

事務所の伝え間違いだと言い訳しなかったことに、ナインティナイン・岡村隆史らは「僕のせいちゃいます、って何で言わないんですか？」「僕なら絶対言いますよ！」などと驚いていた。