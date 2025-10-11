「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）

巨人・阿部監督が八回、リクエストに失敗した。八回の守備で、無死満塁でＤｅＮＡ・牧に右前タイムリーを打たれた。前に守っていた右翼・若林がワンバウンドで打球を処理し、二塁へ送球。一塁走者の筒香がスライディングしたが、クロスプレーになり、塁審はセーフと判定した。

これに阿部監督がリクエスト。しかしリプレー検証の映像は一塁側スタンドから映したものだけ。テレビ中継で繰り返し再生されたが、走者がベースに到達したタイミングなどははっきりとはわからなかった。

中継の解説を務めた佐々木主浩氏も「これは分かりません」とお手上げ状態。その後、審判団が検証から戻り、グラウンド上での判定通り、セーフとなった。

ＳＮＳ上では「なんでリクエストで１つの映像しかないんかね」「球場の差でこの映像しか無いですねはやばいよね」「何だったんだ今のリクエスト」「来年からリクエストセンター設置するなら、各球場の各塁に専用カメラをしっかり設置するよな」などと声が寄せられた。