タレントの辻希美（38）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。長男を出産後に資格取得を目指していたことを明かした。

辻は俳優の杉浦太陽と2007年に結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空、10年に第2子長男の青空（せいあ）さん、13年に第3子次男の昊空（そら）さん、18年に第4子三男の幸空（こあ）さんを出産。今年8月には第5子次女・夢空さんを出産した。

次女をあやしながら、辻は「昔、せい（青空さん）を出産した時にベビーマッサージの資格を取ろうと思って通ってたの」と告白。「あと1回のテストっていうところで、なぜか行かなくなっちゃって。行かなくなったのか行けなくなったのか…（資格が）取れなかったの」と資格取得のためにスクールに通ったものの、結局取れなかったことを明かした。「マジで取っておけば良かったと思って」とため息をついた。

赤ちゃんがよく眠れるように、歌いながらマッサージしていたことを回想。「せい（青空）が寝てくれなくて、全然。それで何かいい方法あるかなって思って調べてたら、ベビーマッサージがいいですよっていうのを見たことがあって。ベビーマッサージやってみたいなと思って、資格を取りに行ってみようと思って、通ってたの」と振り返った。

「何回も何回も通ってて、謎に最後の1回のテストだけ、テストあと1回行けば私資格取れてたのにさ〜」とボヤいた辻。次女の体をさすりながら、「マジでもったいないことした。今更後悔しております」と悔やんだ。