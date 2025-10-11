「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）

オリックスは完封負けで初戦を落とし、崖っぷちに追い込まれた。

初戦の先発を託された山下舜平大投手は初回に圧巻の立ち上がりをみせた。初回、矢沢、石井から連続見逃し三振を奪うと、レイエスに安打を許したが、続く４番清宮幸は空振り三振。アウトすべてを三振で奪った。しかし、二回に先頭の郡司に二塁打を打たれると、万波に先制適時打を浴びた。四回には郡司にレフトスタンドに運ばれて追加点を許した。６回２失点の内容だった。

山下は試合後、「悔しいの一言です」と悔やみ、「多分フォークを狙ってくていたと途中感じた。結果論ですけど、悔しいですね」と語った。郡司の本塁打については「ああいう打たれ方するのはちょっとあまり経験ない。多分狙っていたと思うんですけど、あれも来年以降警戒するポイントかなと思います」と振り返った。

打線は日本ハム先発の伊藤に対して、好機は作るもののあと一本が出ず。その後も田中、斎藤を打てず、完封負けに終わった。