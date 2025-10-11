【忘れられない出産の記憶】ボロボロのタオルは「ママの宝物」え？【第9話まんが】#ママスタショート
「出産」。それは女性の人生で一二を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出す大役を果たしたママたち。今回は、そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と爆笑（？）の「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介。
今回は、出産中に使用した「宝物」に関するエピソードです。
息子「ママ、この破れてるタオルってゴミ？」
息子さんが手にしていたのは、ゴミとしか思えないほどボロボロのタオル。しかしママは満面の笑みで「それはママの宝物」と言うのです。
何を隠そうこのタオル、今話をしている息子さんを出産するときに、パパがママに持たせてくれたのだそう。これだけ聞くと美談ですよねえ……。
（回想）「（タオルを引きちぎりながら）うぎぁあああぉぉ！！」
出産の痛みを紛らわせるためにママが手にしたタオルは、素手で引きちぎられ、ボロボロになったのです。火事場の馬鹿力ってやつですよね、わかります。ママの武勇伝に「素手で引きちぎった？」「大事な宝物？」と息子さん大・困・惑。
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
