◆ソフトバンク全体練習（11日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの海野隆司捕手（28）が、正捕手として初めて臨むクライマックスシリーズ（CS）に決意を込めた。

プロ人生を左右する6年目で飛躍を遂げた。長年正捕手を務めた甲斐拓也が、昨オフに国内FA権を行使して巨人に移籍。正捕手争いが繰り広げられる中、海野は投手陣の信頼を勝ち取り、自己最多の105試合に出場。特に優勝争いが佳境を迎えた夏場以降、出場機会を増やしていった。

パ・リーグ2連覇を勝ち取り、15日からはCSファイナルステージ（S）を迎える。海野は「一発勝負という感じ。（レギュラー）シーズンとは違う雰囲気だし、ほぼ初めてなので楽しみでもあります」と話した。

ソフトバンクはCSの常連チームだが、プレッシャーのかかる短期決戦になれば正捕手の甲斐がマスクをかぶる機会がほとんどだった。海野が「ほぼ初めて」と語ったように出場機会は2022年のオリックスとのファイナルSの第1戦（京セラドーム大阪）のみ。それもリードされた試合の途中で守備に就き、打席には立っていない。

立場は変わり、今季は正捕手として大一番を迎える。15日の初戦（みずほペイペイドーム）はリバン・モイネロと先発バッテリーを組むのが濃厚だ。「いつも通りです。あまり変わることはないです。正直、緊張はほぼ（毎試合）しているので、特別ということはないと思います」と語った。

緊張の中での戦い。それは日本ハムとの優勝争いを演じたレギュラーシーズンの終盤で嫌というほど味わってきた。「ずっと負けられない戦いだったので。シーズンを通してそうだったけど、特に8月、9月はずっとそういう感じだった。それよりはいいんじゃないですかね」。修羅場を乗り越え、歓喜も味わい、扇の要は一回り大きくなって「ほぼ初めて」のCSに向かう。（小畑大悟）