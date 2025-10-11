◆みやざきフェニックス・リーグ ソフトバンク―オイシックス（11日、生目第二）＝ノーゲーム

ソフトバンクからオイシックスに派遣中の育成2年目、中澤恒貴内野手（20）が幻となる2ランを放った。

「2番指名打者」で出場。初回無死二塁、ソフトバンク先発で最多勝経験者の東浜巨の真っすぐを完璧に捉え、左越えの2ランとした。「食い込んでくるシンカーとスライダーが巨さんの持ち味。自分も相手もよく知っているので、真っすぐで来るかなと思った」。会心の当たりを振り返った。

ただ、試合は1回裏に雨のためノーゲームに。中澤の本塁打は幻となったが「結果は気にしていない。自分は来年の支配下入りへ向けてやるだけ。打てた自信は残るので」と力強い。

ウエスタン・リーグを初めて経験した今季は22試合に出場し、打率3割2分7厘を残した。フェニックス・リーグでは走攻守全てでレベルアップを図りたいと意気込む。「2軍では速い球に対し、自分の癖である高めを振ってしまった。それはヒットにならないし、前にも飛ばないことも分かった。もう少しゾーンを低くして試行錯誤をしている」と明かす。

オイシックスの一員として23日まで実戦を積む。「みんな優しくて、気を使ってこないことが一番うれしい」と笑顔。限られた時間の中、チームメートとの絆を育みながら来季へ向けての成長の一歩とする。（浜口妙華）