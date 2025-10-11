¡ÖÅ¾¿¦¡©¡×23Ç¯¤Ö¤êà¥Þ¥Ã¥¯À©Éþ»Ñá39ºÐ¤Ë¾×·â¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡ÖÂ¾¤ÎÅ¹¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×
¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤ª¶â¼è¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡àÄ«¤Î´éá¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë39ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊó¹ð¤·¡ÖËüÇî¤è¤ê¹ÔÎó½ÐÍè¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿‼︎¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±§²ì¤Ê¤Ä¤ß¡£12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¶»Ç®¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¡ª±ºÅç¥Ð¥¤¥È¤Á¤ã¤ó¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÂÎ¸³¤·¤¿ºÝ¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥ì¥¸Á°¤ËÎ©¤Á¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤ÙàÀÜµÒá¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¹â¹»1Ç¯À¸¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï65±ß¡¢¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ï80±ß‼︎¡¡¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»þµë¤Ï750±ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È½é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Û¤É¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥³¥ì¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀäÂÐ¤ËÅ¹Æ¬¤ÇÃíÊ¸¤·¤Á¤ã¤¦¤ä¤Ä¡×¡ÖÅ¾¿¦¡©¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬À©Éþ»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¹â¹»À¸¤Î±§²ì¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤ª¶â¼è¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±§²ì¤Ï2009Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ËÆþ¼Ò¡£¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×µ¤¾Ý¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢19Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£