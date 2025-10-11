¡ÖUP-BEAT¹ÀÐvs¥¢¥ó¥¸¡¼¿å¸Í¡×80Ç¯ÂåàÇîÂ¿¥í¥Ã¥¯á¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂÐÃÌ&¶á±Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¶õµ¤´¶¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö²¼ËÌÂôCLUB Que¡×¤Î¸ø¼°YouTube¤Ë80Ç¯Âå¤ÎÇîÂ¿¤Î¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤òÆø¤ï¤»¤¿2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö ¡É1980Ç¯ÂåÇîÂ¿¥·¡¼¥ó¤ò¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ê¡ª¡É¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÂÐÃÌÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖUP-BEAT¡×¤Î¸µ¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¹ÀÐÉðÉ§(60¡¢ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È)¤È¡Ö¥¢¥ó¥¸¡¼¡×¤Î¸µ¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¿å¸Í²ÚÇ·²ð(63¡¢»³¸ý¸©Ä¹Ìç»Ô½Ð¿È)¡£UP-BEAT¤È¥¢¥ó¥¸¡¼¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ËÇîÂ¿¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¡²¬»Ô¤ÎÅ·¿À¥Ó¥Ö¥ì²°¾å¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿àÅÁÀâ¤Î¥í¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥Èá¡ÖÅ·¿À²òÊüÃÏÂÓ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢MODERN DOLLZ¡¢THE KIDS¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥Ä¤Ê¤É¡¢Æ±»þ´ü¤ËÇîÂ¿¤Î¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂÐÃÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤á¤ó¤¿¤¤¥í¥Ã¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤ë¡×¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ»þÂå¤Î¤ªÆó¿Í¤Î¥È¡¼¥¯ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿!¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¶õµ¤´¶¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡UP-BEAT¤Ï1986Ç¯¤Ë¡ÖKiss...¤¤¤¤Ê¤êÅ·¹ñ¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£87Ç¯¤Ë¤ÏKISS IN THE MOONLIGHT¡×¤¬¡¢¸åÆ£µ×Èþ»Ò¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ï13ºÐ¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¹ÀÐ¤Ï2016Ç¯¤è¤ê¡ÖRespect up-beat¡×¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥¸¡¼¤Ï88Ç¯¤Ë¡ÖÅ·°æÎ¢¤«¤é°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£92Ç¯¤Ë³èÆ°¤òÄä»ß¡£99Ç¯¤«¤é02Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ°ì»þÅª¤ÊºÆ·ëÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹ÀÐ¤Ï¡¢10·î28Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«CLUB QUATTRO¤Ç¡ÖÅìµþÅ·¿À²òÊüÃÏÂÓ2025¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë80Ç¯ÂåÇîÂ¿¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤Ã¤¿MODERN DOLLZ¡¢THE KIDS¤Î¶ÍÌÀ¹§»ø¡¢Æ°²è¤ÇÂÐÃÌ¤·¤¿¿å¸Í¤È¶¦±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£