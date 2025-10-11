¡Ö¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¸µ¹æ¤¬¤«¤ï¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡×à¾×·â50±ß¼«ÈÎµ¡á¤Ë¾¼ÏÂ¤Î¥¹¥¿¡¼Ìî¸ý¸ÞÏº¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ö¤Ê¤Ê¤Ê¤ó¤È!¡×¡Ö·ã°Â¤Ç¤¹¤Í¡Á!¡×
¥ì¥È¥í¤Ê¼«ÈÎµ¡
¡¡²Î¼ê¤ÎÌî¸ý¸ÞÏº¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÏÊý¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿à¾×·âá¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¡¼¥«¥ë¤Ø½Ð¸þ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢¼«ÈÎµ¡¤ò¸«¤Æ¥¨¥§¡Á¥Ã!! ¤È¶Ã¤¯»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö50±ß¤«¤é¡Á¤Ç¤¹¤è!! ËÍ¤Î¹¥¤¤ÊÃº»À°ûÎÁ!! ¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤â¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬200±ß¤Î¤¬¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬70±ß¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö50±ß¥«¥é¡×¤ÈÂç¤¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Á´¹ñÅª¤ËÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢»×¤ï¤Ìà·ã°ÂÈ¯¸«á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö°û¤ßÊª¤¬100±ß¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢50±ß¡£¶áÇ¯Êª²Á¹â¤ÇÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤ËÍ¤êÆñ¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÊª²Á¹â¤Î¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë50±ß¤Ã¤Æ·ã°Â¤Ç¤¹¤Í¡Á!¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡ª¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¡¡¤Ê¡¡¤Ê¤ó¤È! º£»þ¡¢¿ÆÀÚ¤Ê¡×¡Ö¸ÞÏº¤µ¤ó¤Î¿§¡¹¤ÊÈ¯¸«À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö»þÂå¤¬¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¸µ¹æ¤¬¤«¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÄÁ¤·¤¤¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¾¼ÏÂ¥¹¥¿¡¼¤Î½îÌ±ÇÉ¤Ê»ëÅÀ¤ËÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£