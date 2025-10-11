10µ¨¤Ö¤êÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄÉüµ¢¤ÎSAGAµ×¸÷¤Ïà½é¿ØáÇòÀ±¤Ê¤é¤º¡ÄNECÀîºê¤Ë¶ìÇÕ¡Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¡NECÀîºê3¡½0SAGAµ×¸÷¡Ê11Æü¡¢Àîºê»Ô¡¦ÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÃæÅÄµ×Èþ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤¬Å¨ÃÏ¤ÇNECÀîºê¤È¤Î³«ËëÀï¤ËÄ©¤ß0¡½3¡Ê18¡½25¡¢22¡½25¡¢23¡½25¡Ë¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£12Æü¤âÆ±²ñ¾ì¤ÇÆ±¥«¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡SAGAµ×¸÷¤ÏNECÀîºê¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤Û¤«º£²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿º´Æ£½ÊÇµ¤é¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¹¶·â¤Ê¤É¤ÎÁ°¤ËÂè1¥»¥Ã¥È¡ÊS¡Ë¤òÍî¤È¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿Âè2S¤â¼çÆ³¸¢¤ò¤Ä¤«¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¡£¹ÓÌÚºÌ²Ö¤äËÌÁë°¼²»¤é¤òÃæ¿´¤Ë¹¶·â¤òÅ¸³«¤·¤Æ¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ÆÏ¢Â³¤Ç¥»¥Ã¥È¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3S¤Ï½øÈ×¤Ë¹ÓÌÚ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÀè¹Ô¡£½ªÈ×¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤«¤±¤¿Ãæ¤Ç¤â21¡½21¤ÈÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡10µ¨¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë»Ø´ø´±¤Ï¡¢Á°²óºßÇ¤»þ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ê¸½SV¥ê¡¼¥°¡Ë¤ò3ÅÙ¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò4ÅÙÀ©ÇÆ¡£¿·¤¿¤Êà½é¿Øá¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ï¾¡¥Á¡¼¥àÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡2µ¨ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Ï14¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£Íè½Õ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç44»î¹ç¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤¬¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£ºòµ¨½÷²¦¤ÏÂçºåM¡£