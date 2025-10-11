勝みなみが米ツアー初優勝に王手 山下美夢有6位、畑岡奈紗は23位
＜ビュイックLPGA上海 3日目◇11日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第3ラウンドが終了した。2日目に「61」を叩き出した勝みなみが、この日6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル17アンダー・単独首位をキープし、ツアー初優勝に王手をかけた。
〈写真〉勝みなみが曲がらない理由は「オタ芸シャドー」だった!?
トータル15アンダー・2位タイにジーノ・ティティクル（タイ）とミンジー・リー（オーストラリア）。トータル14アンダー・4位タイにはイ・ソミ（韓国）とジェニー・ベ（米国）が続いた。山下美夢有はトータル12アンダー・6位タイ。畑岡奈紗はトータル7アンダー・23位タイ、竹田麗央はトータル6アンダー・27位タイにつけた。吉田優利はトータル3アンダー・50位タイ。馬場咲希はトータル2アンダー・55位タイで最終日に臨む。今大会の賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）。優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ビュイックLPGA上海 リーダーボード
渋野、原は？ 国内女子ツアーの2日目結果
男前すぎる！ 勝みなみのアイアンはペラペラモデルだった≪写真≫
渋野日向子のシャフトチョイスが面白い！ 1Wはつかまる『スピーダーNXブラック 50SR』、ウェッジにカーボン『MCI 90R』
山下美夢有と竹田麗央の共通点は……同じ軟鉄アイアンを使用していること！ そのモデルは？〔写真〕
〈写真〉勝みなみが曲がらない理由は「オタ芸シャドー」だった!?
トータル15アンダー・2位タイにジーノ・ティティクル（タイ）とミンジー・リー（オーストラリア）。トータル14アンダー・4位タイにはイ・ソミ（韓国）とジェニー・ベ（米国）が続いた。山下美夢有はトータル12アンダー・6位タイ。畑岡奈紗はトータル7アンダー・23位タイ、竹田麗央はトータル6アンダー・27位タイにつけた。吉田優利はトータル3アンダー・50位タイ。馬場咲希はトータル2アンダー・55位タイで最終日に臨む。今大会の賞金総額は220万ドル（約3億3568万円）。優勝者には33万ドル（約5035万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ビュイックLPGA上海 リーダーボード
渋野、原は？ 国内女子ツアーの2日目結果
男前すぎる！ 勝みなみのアイアンはペラペラモデルだった≪写真≫
渋野日向子のシャフトチョイスが面白い！ 1Wはつかまる『スピーダーNXブラック 50SR』、ウェッジにカーボン『MCI 90R』
山下美夢有と竹田麗央の共通点は……同じ軟鉄アイアンを使用していること！ そのモデルは？〔写真〕