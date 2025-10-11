Î®¤ì°ìÊÑ¤ÎÄËº¨¡È¥È¥ê¡É¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡ÖÍß¤¬½Ð¤¿¡×°ìÂÇ¤Ë²ù¤¤
¡ã¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ Presented by LEXUS¡¡3ÆüÌÜ¡þ11Æü¡þ²£ÉÍCC¡ÊÆüËÜ¡Ë¡þ7315¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼71¡ä½éÆü¤Ï¶¯É÷¡¢2ÆüÌÜ¤ÏÀ²Å·¡¢¤½¤·¤Æ3ÆüÌÜ¤ÏÎä¤¿¤¤±«¡£Å·µ¤¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë²£ÉÍCC¤Ç¡¢¾å°ÌÉâ¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï¡¢5¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö69¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦22°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤Ä·ÌöÎÏ¡ª¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤¹¤´¤¤
½øÈ×¤«¤é½çÄ´¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ï4ÈÖ¥Ñ¡¼5¡£3ÈÖ¥¦¥Ã¥É¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥óº¸¼êÁ°¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¤ÎÁ°¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¥Ô¥óÊý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤Ã¤Æ´ó¤»¥ï¥ó¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤È¤·¤¿¡£6ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥óº¸¥µ¥¤¥É¤ËÃåÃÆ¤·¡¢2¥ª¥ó2¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¥Ð¡¼¥Ç¥£¡£¤µ¤é¤ËÁ°È¾ºÇ¸å¤Î9ÈÖ¤Ç¤â¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤¤¡¢3¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£µ÷Î¥¤ÎÃ»¤¤13ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç¤â¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤Þ¤Ç±¿¤Ó¡¢´ó¤»¥ï¥ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤¹¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡£¡Ö¤³¤ÎÅ·¸õ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¿¤Ó¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£¤¢¤È2¤Ä¡¢3¤Ä³Í¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë°ÌÃÖ¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¡£¤·¤«¤·¡¢Î®¤ì¤Ï14ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ç°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ï±¦¥É¥Ã¥°¥ì¥Ã¥°¤Ç¡¢±¦¤ËÎÓ¡¢º¸¤Ë¤ÏµÞ·¹¼Ð¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¼«ÂÎ¤Ï¹¤¤¤¬¡¢Íî¤È¤·¤É¤³¤í¤Ï¶Ë¤á¤Æ¶¹¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼°Ê¾å¤¬5¿Í¡¢¥Ü¥®¡¼¤¬26¿Í¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æµ´Ìç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¾»³¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï±¦¤Ë¶Ê¤²¤Æ¥í¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡£ÂÇ¤ÁÄ¾¤·¤Ïº¸¤Î·¹¼Ð¤Ø¡£¤½¤³¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¼êÁ°¤Î¥Ö¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó³°¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥È¤âÆÏ¤«¤º¡¢ÄËº¨¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤¢¤½¤³¤Ç6ÂÇº¹¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£Íß¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£¤½¤ì¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢Â³¤¯15ÈÖ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢1¤Ä¼è¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô¤¬¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¤¬³Í¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£3Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¡¼¥×Î¨¤Ï73.33¡ó¡Ê33/45¡Ë¡¢¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤Ï62.96¡ó¡Ê34/54¡Ë¡£¿ô»ú¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤±¤É¡¢60ÂæÁ°È¾¤Î¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤»¤¿¤é¡¢¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼ó°Ì¤ÎÇØÃæ¤Ï±ó¤Î¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ÇÄü¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦óîÆ£·¼²ð¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤Ä·ÌöÎÏ¡ª¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤¹¤´¤¤
