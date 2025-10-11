◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム 2-0 オリックス（11日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

日本ハムはオリックスとのCSファーストステージ初戦に完封勝利。ファイナルステージ進出へ王手をかけました。

対するオリックスの先発は山下舜平大投手。日本ハム打線は150キロ後半をマークする速球に苦しみ、初回に3つの三振を奪われます。しかし2回、先頭の郡司裕也選手がフェンス直撃の2塁打で好機をつかむと、田宮裕涼選手もしっかりと送りバント。1アウト3塁の好機を生かし、万波中正選手のタイムリーで1点を先制しました。

さらに4回には再び郡司選手が躍動。2アウト走者なしと追い込まれた場面でしたが、初球をとらえ貴重な追加点となるレフトへのソロHRを放ちました。

援護を受けた先発・伊藤大海投手は7回無失点の好投。3度、三塁へランナーを背負う場面もありましたが、要所を抑え得点を許しません。以降のマウンドを託されたリリーフ陣は、8回を田中正義投手が三者凡退。9回も齋藤友貴哉投手が160キロの直球を連発し、三者凡退に抑え、完封勝利としました。

勝てば福岡行きが決定となる第2戦。先発マウンドには北山亘基投手があがります。対するオリックスの先発は宮城大弥投手と発表されました。