「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）

日本ハムが投手戦を制し、ＣＳファーストＳに先勝。ファイナルＳ進出へ、王手をかけた。ファーストＳの初戦勝利チームのファイナルＳ進出は８４％となっている。

先発を託されたエース・伊藤が闘志あふれる気迫の力投を見せた。立ち上がり、二回といずれも得点圏に走者を背負うなどピンチは連続だった。また５者連続三振に斬って取った後は、四回に２四球などで２死満塁を迎えた。それでも最後は広岡を遊ゴロに抑えて、ホームだけは死守。７回４安打無失点、９奪三振とエースとしての意地の投球でリズムを作った。

一方で打線はエースを援護しようと少ない好機で奮起。二回１死三塁で万波が先制適時打を放つと、四回には郡司がＣＳ１号を記録。オリックス・山下から２得点を奪った。

八回からは田中正、守護神には斎藤とつないで逃げ切って完封勝利となった。勝利の瞬間には新庄監督も右拳を握り、ガッツポーズを繰り出した。

今季、オリックスとの対戦成績は１２勝１２敗１分の五分。１０日の前日会見で新庄監督が「エスコンでは勝つイメージしかないですね」と話していた通り、本拠地の大声援を受けてまずは先勝した。