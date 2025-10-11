英歌手ロビー・ウィリアムズが米歌手テイラー・スウィフトにおびえて逃げたことを認めた。チャート記録を追い求めるロビーは、テイラーに敗北を喫するのを避けるため、発売予定だったニューアルバムのリリースを延期したことを認めた。英紙デーリー・スターが１０日、報じた。

テイラーが最新アルバム「ザ・ライフ・オブ・ア・ショーガール」を１０月３日にリリースすると発表した後、ロビーは１０月１０日発売予定だったニューアルバム「ブリットポップ」のリリースを来年２月まで延期した。

ロンドンのディングウォールズで行われた小規模なライブでニューアルバムを披露した際、ロビーはこう明かした。

「テイラー・スウィフトが…みんなテイラー・スウィフトのせいじゃないって言ってるけど、実際どうなの？本当のところ、１６枚目のナンバーワン・アルバムが欲しいんだ！テイラーが１０月３日にアルバムを出すって決めた時、俺は『マジかよ！』って思ったよ」

ロビーは、１６枚目の全英チャート１位を獲得すれば、１５枚のチャートトップに輝いたザ・ビートルズを上回ることになるため、回避策を考え出そうとした。

続けて「『来週出せるかな』って思ったら、『彼女は他のデラックス版も出してるよ』って言われて、『おいおい、じゃあその再来週出せるか？』って思ったら、『オアシス（のライブアルバム）だぞ』って言われた。『頼むから、まだ誰もアルバム出してない２月に出してやる』って思ったんだ。みんなを待たせるんじゃないかって心配だったけど、もういいや、１６枚目のナンバーワンアルバムが欲しいって思ったんだ。申し訳ないけど、すごくわがままなんだよ。人生で、誰よりも多くイギリスでナンバーワンアルバムを獲得できるなんて、何回あるっていうんだ？」と明かしている。