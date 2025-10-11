◆第１１回サウジアラビアロイヤルカップ・Ｇ３（１０月１１日、東京・芝１６００メートル、良）

勝ち馬に後のＧ１優勝馬が名を連ねる出世レースの２歳重賞は８頭立てで争われ、２番人気で坂井瑠星騎手が騎乗したエコロアルバ（牡２歳、美浦・田村康仁厩舎、父モズアスコット）が、直線一気の差し切りでデビュー２連勝、重賞初制覇を飾った。勝ち時計は、１分３３秒８。

今年の千葉セリで７７００万円で落札された同馬は、７月の新馬（新潟）で２馬身半差の快勝。タイム（１分２１秒３）も、同開催のダリア賞（勝ちタイム１分２１秒５）を上回る優秀なものだった。

２着は７番人気のガリレア（杉原誠人騎手）、３着は１番人気のゾロアストロ（ルメール騎手）だった。

北村友一騎手（チュウワカーネギー＝５着）「内にいれてもっとタメをきかせて走れたほうが、しまいも頑張れたと思います。力はある馬なのでスッと並びにいってくれましたが、そこからもうひと伸びできなかったのは、スローで外、外を回った分と、少し間隔が空いていた分かもしれません。間違いなく１回使って良くなります」

荻野極騎手（マーゴットブロー＝４着）「馬の調子は本当に良くて、これならと思ったのですが…。前回からグンと良くなっていて、成長途上ではありますけどしっかり成長を感じられたのは良かったです」

丸山元気騎手（ユウファラオ＝６着）「距離は１２００よりは１６００メートルくらいあった方がいい。残り１５０メートルくらいまでは頑張ってくれました」

岩田康誠騎手（アスクエジンバラ＝７着）「ちょっと素直すぎるところがあって、次を考えて控えたらエキサイトしてしまった」

三浦皇成騎手（ニシノエースサマ＝８着）「前回は行って（ハミが）抜けたが、まじめな馬で競馬で前半燃えてしまった。そこからのヨーイドンなので…。もう少しリラックスさせてあげられれば」