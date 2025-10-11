◇MLB マリナーズ3×-2タイガース(日本時間11日、T-モバイル・パーク)

地区シリーズ2勝3敗で敗退したタイガースのヒンチ監督が両チームの健闘をたたえました。

タイガースはマリナーズとの第5戦。昨季サイ・ヤング賞左腕のタリク・スクバル投手が先発すると、7者連続三振を含む6回13奪三振1失点の好投。チームは1点リードの7回に1点を失い2対2の同点で延長戦となると、延長15回に得点を許し地区シリーズ敗退となりました。

試合後の会見でチームにどんな言葉をかけたのか聞かれるとヒンチ監督は、「まず最初に、シアトル（マリナーズ）におめでとうと言いたいです」と相手チームの勝利をたたえました。

続けて「ジェリー（編成本部長）とは長い付き合いがありますし、ダン（マリナーズ監督）とは最近知り合ったばかりですが、彼らにとって本当に素晴らしい勝利でした。つまり、私たちにとっては本当に辛い敗北でもありました。でも、次のラウンドでの健闘を祈っています。彼らはそれに値するチームでしたし、あれはまさに壮絶な試合でした」と、相手にリスペクトの気持ちを表しました。

さらに、4時間58分におよぶ戦いを終えた選手たちに向けて「本当に素晴らしい試合をしてくれました。残念ながら、勝敗はつくものです。負けたのは私たちで、それは本当に悔しいことです。このチームはすべてを出し切ってくれました。短い間隔で登板したピッチャーもいれば、第5戦ということで、次のステップにどうしても進みたいという思いで、全力を尽くしてくれた選手たちもいました。だから、彼らに『ありがとう』と伝えたかったんです」とコメント。

最後は「私たちは、顔をうつむける必要なんて全くありません。シーズンのこと、この試合のこと、良かったことも悪かったことも、じっくり話す時間はこれからいくらでもあります。でも今は、あのロッカールームにいる選手たちが成し遂げたこと、そして今夜、シーズンを延ばそうと最後まで戦ってくれた姿を、本当に誇りに思っています」と、力を込めました。