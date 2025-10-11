高杉真宙主演・森ガキ侑大監督最新作『架空の犬と嘘をつく猫』タリン・ブラックナイト映画祭公式コンペ選出
映画『愛に乱暴』で国内外の映画祭を沸かせた森ガキ侑大監督の最新作、俳優の高杉真宙主演の映画『架空の犬と嘘をつく猫』（2026年1月9日公開）が、エストニアで開催される「タリン・ブラックナイト映画祭」（11月7日〜23日）〈公式コンペティション部門〉に選出され、現地でワールドプレミア上映されることが決定した。
【動画】『架空の犬と嘘をつく猫』予告映像
原作は、『川のほとりに立つ者は』で本屋大賞にノミネートされた寺地はるなの同名小説。脚本は『浅田家！』で日本アカデミー賞脚本賞を受賞した菅野友恵が務める。
同映画祭は、北欧唯一の国際映画製作者連盟（FIAPF）公認映画祭として知られ、世界15大映画祭のひとつで作家性の高い作品を積極的に上映してきた。過去には是枝裕和監督の『真実』や三池崇史監督の『初恋』、塚本晋也監督の『KOTOKO』などが出品。2017年には森ガキ監督の長編デビュー作『おじいちゃん、死んじゃったって。』がNETPAC AWARD（最優秀アジア映画賞）を受賞しており、今回の選出は8年ぶり2度目。今回は、本作が日本映画として唯一、公式コンペティション部門に選出された。
物語は、家族それぞれが“不都合な真実”から目をそらし、嘘を重ねながらも共に生きていく30年間の軌跡を描く。弟の死をきっかけに現実を見なくなった母を支えるため、亡き弟からの“嘘の手紙”を書き続ける長男・羽猫山吹（高杉）を中心に、不完全で、やっかいで、どこか愛おしい家族の姿を森ガキ監督が温かなまなざしで描く。
変わってしまった母を受け入れられず、愛人のもとに逃げる父、裏山に遊園地を作ろうと現実離れした夢を語る祖父、骨董屋の仕事で“嘘”を扱っている祖母がともに暮らしており、唯一まともに見える姉の紅は「嘘と嘘つきが嫌い」とすべてに対して反抗している。
母、父、姉、祖父、祖母――それぞれが不都合な真実から目をそらし、ときに「家族をやめたい」と思いながらも、それでも互いに寄り添い合う。
山吹の恋人・佐藤頼役に伊藤万理華、山吹の初恋の相手・遠山かな子役に深川麻衣。母・雪乃を安藤裕子、姉・紅（べに）を向里祐香、父・淳吾を安田顕、祖母役を余貴美子、祖父役を柄本明が務める。さらに、ヒコロヒーや、本作の舞台となった佐賀出身のはなわなど、幅広い世代と個性が顔をそろえた。
映画祭出品にあわせて、特別ビジュアルと場面写真11点が公開された。ビジュアルには、うつむく山吹（高杉）の背後に母、父、姉、祖父母がそろい、それぞれが別の方向を見つめる姿が印象的に描かれている。
■監督：森ガキ侑大のコメント
タリン・ブラックナイト映画祭は、僕にとって本当に特別な映画祭です。
2017年に『おじいちゃん、死んじゃったって。』で参加して以来、再びこの地に戻れることを心からうれしく思っています。
『架空の犬と嘘をつく猫』は、“家族という不思議な集合体”を描いた作品です。
愛や優しさがある一方で、嘘や沈黙もまた家族をつなぐ。
そんな矛盾の中にある人間らしさを、スタッフ・キャスト全員で丁寧に掘り下げました。
そんな映画がエストニアのタリンにてコンペティション作品として選出、そしてワールドプレミアを迎えることを誇りに思います。
国や言葉が違っても、観る人それぞれの心の中にある“誰かとの関係”に触れる映画になればと思っています。
■主演（羽猫山吹役）：高杉真宙のコメント
今回タリン・ブラックナイト映画祭に出品が決定したとのことで、撮影していてそんな機会をいただけるとは思っていなかったので、突然の報告に、驚いているのと同時に、本当にうれしく思います。ワールドプレミアでの初上映、多くの方に観ていただけることを願います！
