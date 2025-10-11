スキンケアアイテムの限定品＆先行販売品に豪華特典がもらえるチャンスも...。トリデン初のポップアップストア開催中！《27日まで》

韓国スキンケアブランドのTorriden（トリデン）は、2025年10月8日から27日までの期間限定で、原宿の「GATE」にポップアップストア「Torriden うるおいの間」が登場しています。

購入するとチャームやミニサイズのセラムなどがもらえる

期間中、オンライン限定商品を含む全ラインアップに加えて、ストア限定品や新商品の先行販売も実施。

オンライン限定商品を含む全商品のテスターを試せるゾーンなど、ここだけの特別なコンテンツがたっぷり用意されています。

「Torriden うるおいの間」は、10月8日から27日までの各日11時から20時まで開催。場所はGATE（東京都渋谷区神宮前6-5-10）です。

予約不要で入場できます。

・セルメイジング コラーゲン リップエッセンス（11ml）

人気のリップが先行発売。5D-複合コラーゲン（コラーゲン、水溶性コラーゲン、コラーゲンエキス、加水分解コラーゲン、コラーゲンアミノ酸）、ペプチド（ヘキサペプチド-2、アセチルヘキサペプチド-8）、ナイアシンアミド配合で、乾燥による唇のシワや弾力不足をケアします。さらに、3種のオーガニックオイル（ホホバ種子油、オリーブ果実油、マカデミア種子油）やシアバター（シア脂）で保湿力もキープ。

価格は990円。

・セルメイジング ミニアンプル セット

人気の「セルメイジング」シリーズから、ポップアップストアでしか手に入らない限定セットが登場します。

透明感のある肌へ導く「セルメイジング ビタC ブライトニング アンプル（10ml）」と、毛穴ケアに特化した「セルメイジング コラーゲン ポア パーフェクティング アンプル（10ml）」の2種が含まれています。

価格は1760円。

豪華特典がもらえる

トリデン公式LINEの友だちになるとオリジナルわたあめがもらえたり、公式HPの新規会員登録でサンプルつかみ取りにチャレンジしたりできます。

また、リップ製品を2個購入すると、オリジナルリップケースのプレゼントやチャームガチャの体験も。

購入することでもらえるギフトもあります。

購入者全員に、トリデンオリジナルステッカーを配布。

1500円以上でオリジナルめじるしチャーム、3000円以上で「バランスフル CICA セラム」（10ml）、5000円以上で必ず何かの製品が当たる"おみくじ"にチャレンジできます。

いずれも数に限りがあるため、なくなり次第終了します。

そしてSNSシェアイベントも開催。

10月27日までにトリデン公式インスタグラムをフォローし、トリデンうるおいの間を撮影。ハッシュタグ「＃トリデンうるおいの間」をつけてインスタグラムに投稿すると、抽選で100人にリップキャップが当たります。

混雑状況によっては、入場まで待ち時間が発生する場合があります。

※価格はすべて税込です。

