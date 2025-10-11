１０日のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」では、冒頭、「スペシャルな方」のシルエットクイズが行われ、言われてみれば最近出演していなかった番組レギュラーの人物が登場した。

ヒントで「都立日比谷高校、一橋大学経済学部卒、通産省、２００１年小泉内閣で経済財政担当大臣補佐官」と凄い経歴が示された。

「もしかして岸先生？」の声があがり、登場したのは岸博幸氏だった。今夏参院選に自民党から比例代表で出馬も落選していた。

有田哲平が「レギュラーなんですが、出演が最近ちょっとなかったですね？他の活動されました？選挙とか？」と聞かれると、岸氏はどこか動揺した顔になり「選挙！？選挙なんか出ないですよ！」と笑わせた。

「だって選挙出てたら、僕は当然当選するわけですから。そしたら今日、こんなとこにいませんよね」。番組復帰に手荒いネタ設定が課されたもようで、有田も「そうか、選挙出てたとしたらもう政治家になってるわけですから」、同僚識者の出口保行氏も「だって岸先生はテレビに出てる人でしょ？負けるはずがないじゃないですか。当たり前ですよね」。

全員でイジり倒され、岸氏はガックリと床にしゃみこんでしまい、目を押さえて「ちょっと…目にゴミが…」と笑わせた。

ネットでも話題に。「落選した岸さん全力でイジってて草」「岸先生の自虐＆フルボッコすごいｗ」「岸先生 おかえりなさい！久々だ！」「岸先生が落選するわけないだろいい加減にしろｗ」「選挙に出てない世界線の岸先生」「制裁がえげつないｗ」「無事落選されたので脱力タイムズ復帰」「帰ってきたけどゴリゴリにイジられてる」「こんなストレートな落選のイジられ方ある？（笑）」「よくこのくだり快諾したな岸先生ｗ」「岸先生泣いちゃった」と笑いが広がった。