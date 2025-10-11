モデル・タレントの阿部なつきさんが自身のインスタグラムを更新。10月6日に26歳の誕生日を迎え、誕生日会で友人たちに祝福されている様子を公開しました。



【写真を見る】【阿部なつき】「誕生日の月はドレスアップする機会が増えて嬉しい」ティファニーのカフェで白いドレス姿で誕生日祝い



画像には、阿部さんが白い背中が大きく開いたホルターネックのドレスを着て、食事を楽しむ様子が映し出されています。





阿部さんは、「新しくできたティファニーのカフェBlue Box Caféでお誕生日をお祝いしてもらったぁ 嬉しい、ありがとう」と、綴っています。穏やかな笑顔でカメラを見つめる阿部さんの表情からは、特別な日の喜びが感じられます。







Blue Box Caféは、8月にティファニー銀座4階にオープンした新しいカフェ。ブルーの皿が壁一面に飾られ、テーブルや食器にもティファニーブルーが取り入れられるなど、ティファニーの世界観が溢れる空間が広がっています。





バースデーケーキには「Happy Birthday Natsuki」と書かれたプレートが飾られ、周囲には白いバラの花びらが添えられています。ケーキを前にした阿部さんの微笑み、誕生日会を楽しむ雰囲気が伝わってきます。



阿部さんは「誕生日の月はドレスアップする機会が増えて嬉しい」と綴り、26歳の誕生日月である10月を満喫しているようです。

【担当：芸能情報ステーション】