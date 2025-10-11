

（TBSテレビ公式サイトより引用）

【ファイナリスト10組を紹介】それぞれの組の特徴は？

今年のキングオブコントは？

勢いか、円熟か。今月11日に開催される『キングオブコント』（以下、『KOC』）は、波乱が起きそうな気配がプンプンする。

2021年の空気階段、2022年のビスケットブラザーズ、2023年のサルゴリラと3大会連続で合計得点の記録が更新（第8回以降の審査システムにおける歴代最高得点。960点→963点→964点）され、昨年は打って変わって第1回大会から出場するラブレターズが2、3位と僅差で優勝をもぎ取った。



2024年王者のラブレターズ（『キングオブコント』公式Xより引用）

この間に初出場組が続々と現れ、常連組も微妙に入れ替わっている。今年は『ダブルインパクト』王者となったニッポンの社長がエントリーせず、アタック西本が肉離れを起こした影響によりジェラードンが準決勝への出場を辞退。準々決勝次点のスクールゾーンが繰り上げ合格となった。

準決勝は、実力者たちが続々と良質なネタを披露し火花を散らした。スクールゾーンは現代的なシチュエーションとドラマ性、ぎょねこやザ・マミィは現実と地続きの架空設定と展開、相性はいいよねは独特のキャラ付けと関係性で異彩を放っていた。そんな彼らが勝ち上がっていないのだから、いかに熾烈な戦いなのかは推して知るべしだ。

【写真】キングオブコント2025決勝進出者の顔ぶれを見る

見事決勝へと駒を進めたのは、しずる、ロングコートダディ、ファイヤーサンダー、うるとらブギーズ、や団、青色1号、ベルナルド、元祖いちごちゃん、トム・ブラウン、レインボーの10組。初出場5組、常連3組、返り咲き2組と見応え十分の面々だ。



キングオブコント2025決勝進出者（『キングオブコント』公式サイトより引用）

それぞれに強みがあり、ネタ順によって印象も変わってくるだろう。とはいえ、ファイナリストたちの特徴を踏まえて、今大会のポイントを挙げてみたい。

フレッシュなトリオと無冠の帝王

まず注目したいのが、初の決勝進出を果たした青色1号の榎本淳、カミムラ、仮屋そうめんだ。2022年の『KOC』で初の準決勝進出、昨年の『ABCお笑いグランプリ』では惜しくも令和ロマンに敗れ準優勝している。



青色1号の榎本淳（写真左）、カミムラ（写真中央）、仮屋そうめん（写真右）（TBSテレビ公式サイトより引用）

サラリーマンコントを中心とする青色1号は、どのネタも実に精度が高い。加えて、今大会準決勝のネタ2本は、シチュエーションとキャラクター、人の出入りでうまく違いを見せていた。

昨年、『週刊プレイボーイNo.51』（集英社）の取材でカミムラは「ふたりで面白くしたところにひとりプラスすることで、もう1個面白いことができる」のがトリオの強みだと語っているが、まさに準決勝1日目は「2＋1」を生かしたコントで会場を沸かせていた。

所属事務所・太田プロの芸人に目を向けると、タイムマシーン3号以来9年ぶりのファイナリストとなる。ここ最近は決勝経験者の優勝が増えているが、初出場の新鮮さと強いネタで一気に大会を制することになるかもしれない。

一方、ロングコートダディの堂前透と兎は、あらゆる大会で結果を残してきた無冠の帝王だ。2017年の『ABC』、2022年の『M-1グランプリ』で3位、2024年の『KOC』、今年の『ダブルインパクト』で準優勝を果たしている。



ロングコートダディの堂前透（写真左）と兎（写真右）（TBSテレビ公式サイトより引用）

彼らは、とにかくネタに隙がない。日常的なものからファンタジーまで設定の幅も広く、時に映像を使い、時に面倒なキャラクターを打ち出し、時にシステマチックなやり取りで笑わせる。共通するのは、飄々とした兎の個性を生かしていることだ。

1本の軸を持ち多様なネタを作り続けてきた彼らが、ついに賞レースの頂点に立つことになるか。

『KOC』常連組とうるとらブギーズの執念

常連組が王者の座を射止める結末も考えられる。この点で真っ先に思い浮かぶのが、ファイヤーサンダーのこてつと粼山祐だ。



ファイヤーサンダーのこてつ（写真左）と粼山祐（写真右）（TBSテレビ公式サイトより引用）

2018年の『ABC』で優勝して以来、目立った賞レースでなかなか結果を出せずにいたが、2023年から3年連続で『KOC』決勝進出。昨年は僅差で3位という好成績を残した。

彼らの特徴は、何と言っても“ネタバラシ”後の展開のうまさと、こてつのリアクションの面白さにある。今年の準決勝でも、よくある設定から思わぬ方向へと飛躍するネタで観客の心をつかんでいた。3度目の正直で栄光を手にすることになるか。

どの組よりも優勝したい気持ちが強いのは、や団のロングサイズ伊藤、本間キッド、中嶋享かもしれない。



や団のロングサイズ伊藤（写真左）、本間キッド（写真中央）、中嶋享（写真右）（TBSテレビ公式サイトより引用）

今年で4年連続の『KOC』決勝進出。2022年に3位、2023年に5位、2024年に4位と常に高い評価を受けてきた。セリフ量の黄金比は「ロングサイズ伊藤：5、本間キッド：4、中嶋享：1」。伊藤がクレイジーな言動を見せ、本間がその衝撃を表情豊かにリアクションで示し、中嶋が飄々としたキャラクターでさらに特異な状況を歪ませる。

「日常と狂気のコントラスト」ばかりに目がいきがちだが、実は役割分担がはっきりしていて見やすい構図になっているのが奥深い。今度こそ大会の空気を掌握し、常連組から脱することができるか。

や団と同じく4度目の決勝進出を果たしたのが、うるとらブギーズの佐々木崇博と八木崇だ。



うるとらブギーズの佐々木崇博（写真左）と八木崇（写真右）（TBSテレビ公式サイトより引用）

2019年に初めて『KOC』決勝に進むと、後に王者となるジャルジャル、空気階段、ビスケットブラザーズを抑えて準優勝を果たす。この年から3年連続でファイナリストとなるも、その後は準決勝の壁を越えられずにいた。

決勝は実に4年ぶり。今年の準決勝では、ネタを磨き上げる執念が垣間見えて笑いながら感動してしまった。ちなみに、昨年優勝を果たしたラブレターズの塚本直毅は佐々木の中学時代の同級生だ。塚本に続き、悲願のタイトルを手にしたいところだろう。

「爆発力」感じる2組と中年コンビの勢い

「インパクト」「爆発力」という点で、もっとも目を引くであろうコンビがトム・ブラウンの布川ひろきとみちおだ。



トム・ブラウンの布川ひろき（写真左）とみちお（写真右）（TBSテレビ公式サイトより引用）

昨年、『M-1』決勝6位でラストイヤーを終えたふたり。その後、結成16年以上のプロの漫才師を対象とする賞レース『THE SECOND』には「挑戦しない」と明言し、今年スタートした『ダブルインパクト』で準決勝、『KOC』で初の決勝進出を果たす躍進を見せた。

アクの強さは、コントでも健在だ。漫才の特徴でもある「バカバカしさ」「シュールさ」「ホラーチックな気味の悪さ」を、はっきりとした画として具現化したパンチ力は群を抜いている。とくに、ある番組をきっかけに生まれたネタは強烈だ。これがハマれば、優勝も夢ではないだろう。

もう1組、トム・ブラウンとは別種の気味悪さを放っているのが、元祖いちごちゃんの植村侑史とハイパーペロちゃんだ。



元祖いちごちゃんの植村侑史（写真左）とハイパーペロちゃん（写真右）（TBSテレビ公式サイトより引用）

2020年の『KOC』で初の準決勝進出。2023年元日放送の『ぐるナイ おもしろ荘』（日本テレビ系）では、ふたりが得意とする不条理系のネタで存在感を示した。今大会の準決勝ではその持ち味が炸裂し、目が据わったハイパーペロちゃんの無言の間やズレた返しがことごとくハマっていた。

所属事務所・浅井企画の芸人が決勝に進出するのは、2019年の『KOC』王者・どぶろっく以来2組目となる。このチャンスを生かし、一気にトップへと駆け上がることができるか。

そして今、もっとも勢いのあるコンビと言えば、ベルナルドのハギノリザードマンと大将になるだろう。



ベルナルドのハギノリザードマン（写真左）と大将（写真右）（TBSテレビ公式サイトより引用）

昨年3月、当時スーパーニュウニュウの大将、元ローズヒップファニーファニーのハギノがユニットとして活動を開始すると、同年8月に小島よしお主催のお笑いコンテスト『野菜-1グランプリ』で優勝。また、今年1月に正式にコンビを結成して間もなく、ハギノが『R-1グランプリ2025』で準優勝を果たした。

ともに41歳だが、結成1年目で『R-1』『KOC』決勝進出は目を見張るものがある。自作の小道具でファンタジックな世界を形成し、ハギノが後半に向かってみるみる大将を振り回していく。これがハマれば、上位に食い込むことになるだろう。

5度目のベテラン、初進出の人気コンビ

かつて『KOC』を沸かしたコンビ・しずるの池田一真と純は、9年ぶり5度目の決勝進出を果たしている。



しずるの池田一真（写真左）と純（写真右）（TBSテレビ公式サイトより引用）

『THE THREE THEATER』および『爆笑レッドシアター』（ともにフジテレビ系）のレギュラーメンバーとして活躍する一方で、2009年の『KOC』決勝で3位（しずるの最高順位）となり賞レースでも高い評価を得た。しずるは、池田と純のそれぞれがネタを作り、作・演出を完全に分けて単独ライブを年2回開催する珍しいコンビだ。

2009年は純、今年は池田が作ったネタ2本で勝負することになる。純が自身のYouTubeチャンネルで「優勝してみなよ！ 俺のが上だ」と笑いながら相方の池田を煽っていたが、果たして準優勝以上の結果を残すことができるか。

これに対し、レインボーのジャンボたかおと池田直人は初の決勝進出。人気、実力ともに高いコンビなだけに、満を持してのファイナリストという印象だ。



レインボーのジャンボたかお（写真左）と池田直人（写真右）（TBSテレビ公式サイトより引用）

2018年元日の『ぐるナイ おもしろ荘』で優勝し、YouTubeチャンネルのコント動画がジワジワと注目を浴び、『千鳥のクセがスゴいネタGP』（フジテレビ系）で披露した連続テレビ小説「ひやまとみゆき」シリーズで一気にコンビの知名度を上げた。

女性役の池田が男性役のジャンボを翻弄するコントを中心に、癖のあるキャラクター造形とテンポの良い会話によって笑いを生んでいく。今大会もっとも大衆的な彼らのネタが、突出した笑いを生むことになるかもしれない。

審査員は昨年と変わらず、東京03・飯塚悟志、バイきんぐ・小峠英二、ロバート・秋山竜次、かまいたち・山内健司、シソンヌ・じろうの5名。今年も歴代王者たちの採点、率直なコメントに期待したい。

一体どの組が18代目の王者となるのか。いよいよ決勝戦の幕が開く。

【写真】キングオブコント2025決勝進出者の顔ぶれを見る

（鈴木 旭 ： ライター／お笑い研究家）